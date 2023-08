Regolamento Bayern Monaco-Lipsia | cosa succede in caso di pareggio Supercoppa di Germania 2023

(Di sabato 12 agosto 2023) Ildi, eccoindinelladi. Sfida tra due delle squadre più forti del territorio tedesco: in campo chi ha conquistato l’ultima Bundesliga e la formazione vincitrice della Coppa di. Dunque già ad agosto verrà assegnato il primo trofeo stagionale: appuntamento alle ore 20:45 di sabato 12 luglio, indi parità, a differenza dal solito, in questa competizione non si disputano i tempi supplementari ma si andrebbero a calciare direttamente i calci di rigore. SportFace.

IldiMonaco - Lipsia, ecco cosa succede in caso di pareggio nella Supercoppa di Germania. Sfida tra due delle squadre più forti del territorio tedesco: in campo chi ha conquistato l'...Un esempio notevole è ilMonaco, di proprietà di Audi, Adidas, Allianz e dei suoi tifosi, ...di includere le società calcistiche professionistiche tra i soggetti obbligati al nuovo...Il secondo è del 17 marzo 2021 negli ottavi di finale:- Lazio 2 - 1 (4 - 1 all'andata all'... col cartellino giallo: un gesto di stizza, non violento ma codificato dal" "Sul piano ...