Redmi Note 12 Pro+ scontato di 130€

Leggi su pantareinews

(Di sabato 12 agosto 2023) su Amazon. Questo dispositivo offre prestazioni eccezionali grazie al processore MediaTek Dimensity 1080, alla batteria da 5000 mAh e alla fotocamera posteriore da 200 MP. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Xiaomi Robot Vacuum S10+del 21% Acquista su Amazon Xiaomi 13 – Smartphone 8+256GB, FHD+ 120Hz AMOLED 6.36?, Snapdragon 8 gen 2, Leica main camera, 67W turbo charging, 4500mAh, Flora Green (IT + 2 anni garanzia) Prezzodell’9%: 799€ invece di 877,85€ Acquista su Amazon Xiaomi 12 Pro, adatto a tutti gli operatori telefonici – Smartphone 8+256GB, 6.73” 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 8 Gen ...