Rassegna Gossip | da Blanca 2 a Mare Fuori 4 | cosa ci aspetta in Rai

Il conduttore di Mattino 5 è stato intervistato da Simona Ventura e Giovanni Terzi nell'ambito dell'La terrazza della Dolce ...Ma chi sono i nostri nuotatori più forti di tutti i tempi Scopriamolo in questa... ma in questa estate è al centro delper il matrimonio con il suo ex allenatore Matteo Giunta, che ...Intervistato in occasione dellastampa al Giffoni Film Festival 2023, ai microfoni di Superguidatv, Arca ha ammesso di essere molto felice per la riuscita di questo progetto.

Francesco Vecchi, la battuta su Federica Panicucci e i commenti su Myrta Merlino e Bianca Berlinguer Today.it

Il conduttore di Mattino 5 è stato intervistato da Simona Ventura e Giovanni Terzi nell'ambito dell rassegna "La terrazza della Dolce Vita" ...L'attore che veste i panni di Raffaele nella soap Un posto al sole, si congratula per le performance di Nina Soldano nella soap ...