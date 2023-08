Rapine di orologi milionari | tre fermi

(Di sabato 12 agosto 2023) Due cittadini francesi di 34 e 35 anni, di origini algerine, e una cittadina marocchina 42enne, pregiudicati, sono stati posti in stato di fermo, su disposizione del pm, dalla Polizia di Stato perché ...

... pregiudicati, sono stati posti in stato di fermo, su disposizione del pm, dalla Polizia di Stato perché ritenuti a vario titolo i presunti autori di duedidal valore eccezionale, tra ...Due cittadini francesi di 34 e 35 anni e una cittadina marocchina 42enne sono stati fermati dalla polizia a Milano. Sono ritenuti gli autori di duedida un milione di euro avvenute in città. L'ultima è quella nei confronti di un turista libico di 43 anni. A cui i tre avrebbero rubato un orologio Richard Mille RM11 - 02 dal valore ...... e una cittadina marocchina 42enne, pregiudicati, sono stati posti in stato di fermo dalla Polizia di Stato perché ritenuti a vario titolo i presunti autori di duedidal valore ...

Rapine di orologi milionari a Milano, tre fermati: due francesi e una marocchina TGCOM

Due rapine milionarie a Milano. Due pregiatissimi orologi Richard Mille sono stati scippati in due distinti episodi a due turisti che passeggiavano nel centro della città. E ...Due cittadini francesi di 34 e 35 anni, di origini algerine, e una cittadina marocchina 42enne, pregiudicati, sono stati posti in stato di fermo dalla Polizia ...