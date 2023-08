(Di sabato 12 agosto 2023) L'ultima rapina in ordine di tempo, per la quale si contestano i fermi, è stata quella a un turista libico di 43 anni del suoo Richard Mille RM11 - 02 dal valore stimato di 400/500 mila euro, ...

L'ultima rapina in ordine di tempo, per la quale si contestano i fermi, è stata quella a un turista libico di 43 anni del suo orologio Richard Mille RM11 - 02 dal valore stimato di 400/500 mila euro, ...Gennaro Gennarelli, specialista indidi lusso balzato alla ribalta della cronaca per lo scippo alla nota giornalista Cesara Buonamici, dal 24 luglio è diventato un fantasma. La ......quartiere parigino del lusso lesono ormai all'ordine del giorno. Questa volta l'infausta sorte è toccata alla boutique di punta della svizzera Piaget, produttrice di fama mondiale di...

Rapine di orologi milionari a Milano, tre fermati: due francesi e una marocchina TGCOM

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha bloccato due cittadini francesi di 34 e 35 anni e una cittadina marocchina 42enne, pregiudicati e indiziati di aver rapinat ...Una banda di rapinatori di orologi preziosi è stata fermata a Milano dalla polizia.