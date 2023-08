Rapinano un orologio da oltre 400mila euro a Milano

Leggi su agi

(Di sabato 12 agosto 2023) AGI - Un furto pianificato con oggetto un preziosoRichard Mille RM11-02 dal valore stimato di 400/500 mila, messo in atto il 1 agosto scorso ai danni di un turista libico di 43 anni, aper una visita di piacere: mentre il turista passeggiava per le vie del centro, all'altezza di via Morrone, è stato afferrato al braccio da un uomo che, dopo essere riuscito a scaraventarlo a terra, gli ha sottratto il prezioso. Le indagini della Polizia di, coordinata dalla Procura, hanno portato al fermo di tre pregiudicati, due cittadini francesi di 34 e 35 anni e una cittadina marocchina 42enne. Una quarta persona, l'autore materiale del furto, è tuttora ricercata. Le indagini degli agenti della Squadra Mobile, partendo dalle immagini di videosorveglianza della zona, hanno ...