Rampage 11 08 2023 Saraya is All In

(Di sabato 12 agosto 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Diversi match in programma per la puntata con il main event che ci svelerà chi sarà la terza partecipante del match valido per il titolo massimo femminile ad All In, la sfida è frae Sky Blue. Brian Cage(w/Prince Nana) vs Darby Allin (3 / 5) Buon incontro fra i due con Cage che si rivela essere un avversario molto ostico per Allin che comunque non è uno abituato a mollare il colpo facilmente e risponde bene ai colpi potenti dell’avversario. Fasi di dominio che si alternano e nel finale Allin trova la vittoria via roll-up. Nel post match Luchasaurus va faccia a faccia con Darby Allin. Vincitore: Darby Allin BACKSTAGE: Renée Paquette intervista Britt Baker che dice di considerare The Bunny un’amica ma non per questo mercoledì ...