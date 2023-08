Radu | il Bournemouth festeggia il pareggio ma il portiere…

(Di sabato 12 agosto 2023) Ionut Andreiha fatto oggi la sua prima panchina ufficiale da giocatore del. La sua squadra ha ottenuto un importante pari: 1-1 contro il West Ham. PARI – Ilottiene un risultato inaspettato alla prima giornata di campionato. La squadra inglese ha pareggiato contro il West Ham con il risultato di 1-1. Al vantaggio firmato Jarrod Bowen al minuto 51? ha risposto l’ex Liverpool Dominic Solanke all’82’. L’Inter osserva attentamente la partita, ma non arriva l’esordio per il portiere di proprietà nerazzurra. Ionut Andreiè rimasto in panchina per l’intera durata del match, preferito una vecchia conoscenza in Italia: Neto. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) ...

Pellegrini (d, Juventus), Romero (a, svincolato),(d, svincolato), Durmisi (d, svincolato), ... UDINESE Arrivi : Lucca (a, Ajax), Zemura (d,), Kamara (d, Watford), Brenner (a, ......starebbe per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Gaetano Castrovilli alin ... Hamed Junior Traoré e Ionut. Una trattativa lampo che ha messo d'accordo tutti Nelle ultime ...Formazioni ufficiali di- Atalanta: Neto, Kerkez, Cook, Brooks, Solanke, Christie, Smith, Kluivert, Senesi, Zabarnyi, Anthony. A disposizione:, Mepham, Ouattara, ...

Radu-Bournemouth, fissate le visite mediche: la formula dell'affare 90min IT

Radu, prima ufficiale con il Bournemouth ma non dal 1' Prima partita ufficiale per Ionut Radu con la maglia del Bournemouth, dopo il suo arrivo in prestito dall’Inter. Nella gara contro il… Leggi ...Meanwhile Luton Town are making their first appearance in the Premier League, having risen from non-league in an incredible decade of progress. They followed Championship winners Burnley and ...