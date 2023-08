(Di sabato 12 agosto 2023) LE OPERE. Sono oltre 500 i proprietari di terreni ed edifici interessati dalla realizzazione delle due infrastrutture. Proprio in queste settimane Rfi sta inviando la prima comunicazione per avviare l’iter e formulare un’offerta

Raddoppio e treno per Orio, via agli espropri L'Eco di Bergamo

Per coprire i 5,3 chilometri che separano la stazione ferroviaria del centro città a quella già in costruzione sul piazzale dell’aeroporto, serviranno oltre 320 espropri, che riguarderanno in ...Definire e programmare gli interventi necessari per la migliore fruizione del servizio di trasporto ferroviario della linea Fcu alla stazione di Pierantonio, lesionata dal sisma del 9 marzo scorso, in ...