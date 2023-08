Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la semifinale a Toronto? Montepremi e cifre Se va in finale…

Leggi su oasport

(Di sabato 12 agosto 2023)affronterà Tommy Paul nelladel Masters 1000 di. Il tennista italiano, che ai quarti di finale ha regolato il francese Gael Monfils, incrocerà la racchetta con il solido statunitense, reduce da due grandiosi imprese contro Stefanos Tsitsipas e Carlos Alcaraz. L’azzurro partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento sul cemento canadese poiché l’americano sembra essere nella settimana di grazia. In palio la qualificazione alla finale, da disputare poi contro il vincente del confronto tra l’australiano Alex de Minaur e lo spagnolo Davidovich Fokina. Il risultato ottenuto in terra nordamericana non ha soltanto un importante risvolto dal punto di vista sportivo, visto che l’azzurro ha rafforzato l’ottavo posto nel ranking ATP e si isserà in sesta posizione in caso ...