Quant’è difficile essere di parte se non sai più qual è la tua parte

(Di sabato 12 agosto 2023) Premetto che mai un solo momento della mia vita mi sono sentito un giornalista, il mestiere che è stato quello di un fuoriclassee Andrea Purgatori e lo dico senza mai avere avuto il piacere di conoscerlo. Quando mi chiedono quattro righe a raccontare la mia biografia, scrivo di solito che per un certo periodo della mia vita ho tratto il mio pane dal lavoro nelle redazioni dei giornali. Dove però mi interessavano sino a un certo punto i fatti che accadevano giorno dopo giorno. Perché una notizia valesse ai miei occhi la penaaffrontata, occorreva che fosse maturata per una se non per due settimane: solo a quel punto andava ragionata, raccontata, vivisezionata. Ammiro quei giornalisti italiani – uomini e donne – che a Kyiv o a Odessa e a rischio della loro vita raccontano giorno per giorno i soldati ucraini che avanzano, che si difendono, ...