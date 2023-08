Qualche notizia “normale” | come una folata di vento fresco

Leggi su ildenaro

(Di sabato 12 agosto 2023) Con il “ravvedimento operoso”, anche se sui generis, attuato per la vicenda TIM, l’ impresa di Stato italiana sta dimostrando che, quando vuole, sa fare, e bene, il suo lavoro, da sola o insieme a altri. Il dieci agosto del corrente anno avrà altri motivi per farsi ricordare oltre le stelle cadenti. Nel cielo italiano è comparso un corpo celeste di impatto visivo davvero notevole su chi appena si fosse trovato a alzare la testa, anche di giorno. È quella che si può definire a buona ragione una dimostrazione dipossano essere realizzati validi e pur complessi progetti di ingegneria finanziaria con soddisfazione di tutte le parti coinvolte nella sua redazione. Al tempo. È noto che per la TIM, ultima evoluzione di quella che fu l’ Azienda Telefonica di Stato, daanno i conti non siano in ordine. Senza montare in arcione per pontificare ex ...