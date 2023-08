Puglia | due morti in mare | uno a Monopoli l’altro a Lesina

(Di sabato 12 agosto 2023) Altra giornata drammatica indove due persone hanno perso la vita in, sono un uomo di 46 anni ed un ragazzo di 17. La prima vittima è morta… L'articolo proviene da24news.

... presidente dell'associazione Penelopehe ha lanciato un appello sui social, descrivendo lo stato d'animo dei genitori della 12enne scomparsa a Barigiorni fa mentre era con la mamma in ...... presidente dell'associazione Penelopehe ha lanciato un appello sui social, descrivendo lo stato d'animo dei genitori della 12enne scomparsa a Barigiorni fa mentre era con la mamma in ...Brundisium.net Tweet Negli ultimimesi tre conferenze dei sindaci. All'ultima hanno partecipato, oltre all'Assessore Palese, anche ... Maurizio De Nuccio, ribadiamo alla Regioneche l'Asl di ...

Ambiente e sport, dalla Regione Puglia in arrivo due contributi per il ... BitontoViva

Nell'estate del caro-prezzi il Ministro all'Agricoltura Lollobrigida ribadisce l'eccellenza pugliese nei confronti dell'Albania ...Non si hanno più notizie da oltre 48 ore di una ragazzina di 12 anni, vista per l'ultima volta giovedì mattina a Bari, e per la quale è stata presentata formale denuncia di scomparsa. La notizia è rip ...