Psg | ufficiale l’acquisto di Dembélé dal Barcellona

E'l'acquisto di Ousmane Dembélé da parte del Paris Saint - Germain. Il 26enne esterno offensivo francese arriva a titolo definitivo dal Barcellona e firma un contratto di cinque stagioni. A ...Non solo buone notizie in casacon l'arrivodi Dembelé . In vista del debutto in Ligue 1 di oggi contro il Lorient, Luis Enrique ha dato un segnale chiaro anche in chiave mercato. Non sono stati convocati , infatti, i ...L'attaccante francese, 26enne, ha firmato un contratto che lo lega alfino al 2028 : indosserà la maglia numero 23. Dembelé arriva dal Barcellona: è stato acquistato per una cifra pari a 50 ...

Psg, UFFICIALE: Dembélé ha firmato per cinque anni | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Ousmane Dembele è ufficialmente un giocatore del PSG alla fine di una lunga telenovela. E spunta anche il messaggio di Mbappe nonostante i problemi col club ...Ousmane Dembélé è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. L'esterno offensivo francese classe 1997 arriva a titolo definitivo dal Barcellona e firma un contratto ...