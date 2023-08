PSG | ufficiale il colpo Dembélé | quinquennale per lui

(Di sabato 12 agosto 2023) Ousmaneè un nuovo giocatore del PSG: il club parigino ha ufficializzato così l’acquisto dell’attaccante Il PSG, con un comunicato, ha confermato l’acquisto di Ousmane. IL COMUNICATO – Ousmanepassa al Paris Saint-Germain dall’FC Barcelona. Il campione del mondo, che indosserà il numero 23, ha firmato per 5 stagioni.

Dopo settimane di trattativa e complicazioni con il Barcellona, Ousmane Dembelé è ufficialmente un nuovo giocatore del PSG. A comunicarlo è lo stesso club parigino sui propri canali, mostrando le ...