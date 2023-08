Psg | Luis Enrique lascia Mbappè | Verratti e Neymar fuori dalla lista dei convocati

(Di sabato 12 agosto 2023)lo aveva annunciato in conferenza stampa: “dalle mie scelte capirete come la penso”, riferendosi alle questioni relative a Mbappé,. I tre sono sul mercato e a poche settimane dal termine della sessione la situazione pare ancora ben lontana dal risolversi per tutti i protagonisti. Ecco, il tecnico spagnolo il segnale lo ha inviato: per la gara d’esordio in Ligue 1 contro il Lorient, in programma questa sera, i tre citati non sono. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. SportFace.

Soler è uno dei tanti spagnoli che giocano in Ligue 1 e a Parigi ha ritrovato una vecchia conoscenza, il tecnicoEnrique. Ilha sempre l'obiettivo di vincere il campionato francese, ma con ...Ilè alle prese con una vera e propria rivoluzione targataEnrique: qualche difficoltà iniziale è altamente probabile e chissà che il Lorient non riesca a segnare almeno un gol. Pronostici ...Ecco come si schiereranno non solo le grandi di Premier, ma anche il nuovodiEnrique e tutte le altre grandi del calcio europeo PREMIER LEAGUE ARSENAL Acquisti : Rice (c, West Ham), Havertz ...

Caso Mbappé-Psg, Luis Enrique spera in una tregua, ma avverte: "Il club sta sopra ogni cosa" La Gazzetta dello Sport

Il PSG farà il suo esordio contro il Lorient nella prima giornata di Ligue 1. Luis Enrique, però, ha ufficialmente escluso Mbappe, Neymar e Verratti. Questa la lista dei convocati dei parigini: 1. Key ...Mbappé, Neymar e Verratti non convocati per la prima di campionato del PSG Il PSG inizierà la Ligue 1 2023/24 senza ... nella lista dei convocati diramata dal nuovo tecnico Luis Enrique per la prima ...