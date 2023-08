Psg-Lorient oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Ligue 1 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 12 agosto 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra PSG e, valevole per la prima giornata di. Non un’estate semplice per i capitolini, che al 12 agost sono ancora alle prese con uno spogliatoio ricco di problemi e situazioni da risolvere. Mbappé, Neymar e Verratti continuano ad essere con un piede dentro e uno fuori dalla porta e in tutto questo c’è da affrontare il primo match ufficiale della stagione contro il. La sfida è in programma, sabato 12 agosto, alle ore 21:00 al Parco dei Principi di Parigi.su Sky Sport 254. SportFace.