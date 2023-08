Psg | i convocati per il Lorient | out Verratti | Neymar e Mbappé

(Di sabato 12 agosto 2023) Questa sera il Psg di Luis Enrique farà il suo esordio in Ligue 1 contro il. Ecco la lista deidel club parigino Questa sera il Psg di Luis Enrique farà il suo esordio in Ligue 1 contro il. Ecco la lista deidel club parigino. Keylor Navas Achraf Hakimi Manuel Ugarte Marquinhos Fabian Ruiz Gonçalo Ramos Marco Asensio Danilo Pereira Vitinha Lee Kang In Lucas Hernandez Cher Ndour Carlos Soler Layvin Kurzawa Warren Zaïre-Emery Ismael Gharbi Milan Skriniar Hugo Ekitike Arnau Tenas Gianluigi Donnarumma

Questa sera ildi Luis Enrique farà il suo esordio in Ligue 1 contro il Lorient. Ecco la lista deidel club parigino Questa sera ildi Luis Enrique farà il suo esordio in Ligue 1 contro il Lorient. Ecco la lista deidel club ...FOTOGALLERY Foto TwitterContinua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Dembélé al: firma fino al 2028, è ufficiale Ousmane Dembélé lascia il Barcellona e si trasferisce al: contratto ...Renato Sanches è sempre più lontano dal. Oggi infatti è arrivata la conferma della decisione già presa e comunicata al giocatore direttamente da Campos e Luis Enrique. Il portoghese infatti non è stato convocato per l'esordio in Ligue ...

Psg, il messaggio di Luis Enrique: non solo Mbappé, anche Neymar e Verratti non convocati La Gazzetta dello Sport

Tutto pronto per la prima di campionato per il PSG. I parigini sfideranno questa sera alle 21 il Lorient al Parco dei Principi. Luis Enrique, questa ...Parigi, 12 ago. – (Adnkronos) – Il tecnico del Paris Saint Germain Luis Enrique esclude dai convocati Kylian Mbappé, Neymar e Marco Verratti per la prima giornata di Ligue 1, che oggi alle 21 vedrà i ...