(Di sabato 12 agosto 2023) Roberto, ex giocatore, ha parlato a Radio Radio del mercatoe dell’ultimo acquisto Beltran Roberto, ex giocatore, ha parlato a Radio Radio del mercatoe dell’ultimo acquisto Beltran. PAROLE – «Il grande problemaè in difesa, lo abbiamo visto nelle due finali perse la scorsa stagione. Hanno perso Igor, dato via per una bella cifra. Mina son due stagioni che non sta facendo un granché. Davanti hanno rivoluzionato tutto. Beltran? Daniel Bertoni, è un mio amico, parlavo con lui, mi ha detto che in Argentina le referenze su questo calciatore sono buone. Secondo qualcuno è stato pagato di più del suo valore, ma è il mercato. Si sono mossi molto sul mercato, ma vedremo. Ancora ...

Roberto, ex giocatore, ha parlato a Radio Radio del mercato della Fiorentina e dell'ultimo acquisto Beltran Roberto, ex giocatore, ha parlato a Radio Radio del mercato della Fiorentina e dell'ultimo acquisto Beltran. PAROLE - "Il grande problema della Fiorentina è in difesa, lo abbiamo visto nelle due finali ...Roberto, ex giocatore, ha parlato a Radio Radio del mercato della Fiorentina e dell'ultimo acquisto Beltran Roberto, ex giocatore, ha parlato a Radio Radio del mercato della Fiorentina e dell'ultimo acquisto Beltran. PAROLE - "Il grande problema della Fiorentina è in difesa, lo abbiamo visto nelle due finali ...

Pruzzo: «Servono almeno due difensori per completare la rosa della Fiorentina» Calcio News 24

Roberto Pruzzo, ex giocatore, ha parlato a Radio Radio del mercato della Fiorentina e dell’ultimo acquisto Beltran Roberto Pruzzo, ex giocatore, ha parlato a Radio Radio del mercato della Fiorentina e ...Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io spero che in attacco potranno arrivare due nuovi acquisti. Uno giovane e un usato sicuro, di esperienza. Su Marcos Leonado mi fido di Aldair che è un ...