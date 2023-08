Protesta al Comune di Torre del Greco | trovata una prima soluzione per le 4 donne sfollate

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoladopo lapresso ildidel: le 4sono le inquiline degli appartamenti del palazzo crollato il 16 luglio 2023, allora immediatamente collocate in un hotel didel. ieri è stato comunicato loro dai servizi sociali che il 20 agosto dovranno lasciare l’hotel e che avrebbero usufruito del contributo di 2500 euro che ha suscitato la loro, preferendo una sistemazione. La “trattativa” si è conclusa con la “promessa” del vice sindaco che dopo il 20 agosto verranno collocate in un altro hotel di Trecase almeno fino allasettimana di settembre per poi trovare altre soluzioni. Potrebbe ...