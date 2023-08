Profumi di mezza estate | è l’ora del succo di frutta

(Di sabato 12 agosto 2023) 1)ti: L’EFFERVESCENTE all’arancio amaro Il petitgrain, distillato a vapore dai rametti e dalle foglie dell’arancio amaro, si fonde con la Litsea Cubeba, la nota agrumata che viene da lontano (dalla Cina, addirittura). Il risultato è un’eccitante fragranza erbacea: Petitgrain Paraguay, new entry nella collezione Accordi di Profumo di THE MERCHANT OF VENICE. Sulla famiglia olfattiva non c’è dubbio: agrumata (edp, 30 ml, euro 65). 2)ti: IL GIUSTO MIX di lampone In una sperimentale ricetta dell’armonia, i sentori femminili dei petali di lillà si combinano con una miscela dicomposta da pesca e tanti lamponi. È il cuore contrastato, ma delicato di Gucci Guilty eau de toilette pour femme. Reso più sensuale dalle note di fondo ambrate e di patchouli, le stesse presenti ...

... tattoo a forma di croce in primo piano, la cantante romana posa come una sirena in un gioco di ombre e di luci che mostra al meglio la bellissima abbronzatura diestate. E rivela agli oltre 3 ......non stare molto al mercato...non fermarti a chiacchierare come il tuo solito...entro un ora e... Forse è il ricordo della mia infanzia, di quei colori, di quei, di tutto quell'ambiente che,......di mare e molta salute in considerazione delle enormi proprietà nutraceutiche del pesce un ...di canocchie e cicoria campestre Ingredienti per quattro persone una dozzina di canocchie di...

A Castè nasce Orma Sarai, laboratorio di profumeria artigianale all’interno di una casa torre del ‘400 CittaDellaSpezia

Lunedì 7 agosto l’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Sandor Gyudi ospiterà la violinista Abigeila Voshtina per il concerto di Bruch e il violoncellista Ettore Pagano per il primo di Šostakovic, ...Il fascino irresistibile delle piante cha danno il meglio di sé al chiaro di luna, per goderci balconi e giardini anche quando il caldo ci costringe a ...