Prezzi | benzina ancora in rialzo in autostrada | al self è a 2 | 014 euro

(Di sabato 12 agosto 2023) Prosegue senza sosta l’aumento deidellae degli altri carburanti in occasione dell’esodo estivo. E i rincari sono soprattutto sulle autostrade. Secondo l’ultima rilevazione del Mimit aggiornata alle 8 di oggi per un litro disi spendono in media in2,014, il gasolioè a 1,917, il Gpl servito a 0,841, il metano a 1,528. Secondo gli ultimi aggiornamenti elaborati venerdi’ dalla Staffetta quotidiana, sempre su dati Mimit, isulle autostrade precedenti (quelli relativi a giovedì) erano inservice 2,004al litro (servito 2,257), gasolio...