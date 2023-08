Previsioni meteo | Nerone infiamma l’Italia | caldo e afa anche dopo Ferragosto

per oggi - AL NORD Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio nuvolosità in formazione sulle Alpi con possibili temporali isolati, ...'La struttura anticiclonica - si legge nell'ultimo bollettinodi Arpa Piemonte - determinerà per oggi condizioni di tempo soleggiato, con zero termico sui 4500 m e temperature lievemente ...Gli ultimi aggiornamenti del CentroItaliano confermano una settimana di Ferragosto all'...per oggi: Nord Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con locali addensamenti ...

(Adnkronos) – Afa e caldo tornano protagonisti con l’anticiclone africano che dominerà sull’Italia almeno fino al 20 agosto. Antonio Sanò, fondatore del sito www.ILMeteo.it, conferma l’avanzata, senza ...L'anticiclone africano terrà banco almeno fino al 20 del mese con un picco di 39 gradi previsto per il 19 dall'Emilia alla Puglia ...