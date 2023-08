Premier League 2023 | buona la prima per l’Arsenal Nottigham Forest ko 2-1

(Di sabato 12 agosto 2023) Gran tiro di Saka, dopo il gol di Nketiah al 26'laper, che risponde al Manchester City (vincitore ieri sul Burnley) e supera 2-1 in casa il Nottinghamcon qualche brivido nel finale. Sblocca Nketiah al 26?, sei minuti dopo Saka con un gran tiro a giro firma il raddoppio. Solo a pochi minuti dalla fine la riscossa (tardiva) del, in rete con Awoniyi all’82’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

