Premier League 2023 | buona la prima per l’Arsenal Nottigham Forest ko 2-1

(Di sabato 12 agosto 2023) (Adnkronos) –laper l'Arsenal, che risponde al Manchester City (vincitore ieri sul Burnley) e supera 2-1 in casa il Nottinghamcon qualche brivido nel finale. Sblocca Nketiah al 26', sei minuti dopo Saka con un gran tiro a giro firma il raddoppio. Solo a pochi minuti dalla fine la riscossa (tardiva) del, in rete con Awoniyi all'82'. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

