Premier League 2023 24 | Il Newcastle annienta l’Aston Villa all’esordio | termina 5-1

(Di sabato 12 agosto 2023) Ilvince la prima di campionato contro5-1 la prima giornata di/24. A porre subito il match in discesa per i padroni di casa è stata la retedi Sandro Tonali, il neo acquisto italiano, ha firmato il vantaggio su assist di Gordon, con un tiro in rete perfettamente insaccatosi in porta. Passano pochi minuti e la formazione di Emery trova il nuovo pareggio: è Diaby a lasciare partire un tiro davvero imprendibile per il portiere avversario. I bianconeri reagiscono però al 16esimo con Isak che, dimostrando grande reattività nell’area di rigore, si gira e calcia infilando in rete il nuovo vantaggio. E’ sempre lui poi a timbrare un nuovo allungo. A mettere il sigillo sul match sono poi Wilson e ...

Adama Traoré cambia squadra, ma resta in. Dopo essersi svincolato a parametro zero dal Wolverhampton, il 27enne attaccante esterno ex Barcellona ha firmato un contratto col Fulham.

