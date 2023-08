Premier League 2023 2024 | non sbaglia il Brighton di De Zerbi | vincono anche Fulham e Crystal Palace

(Di sabato 12 agosto 2023) Inizia con una vittoria ladi Deche, con il suo, domina la prima di campionato contro i neo promossi del Luton. Gol poco dopo la mezz’ora di March, che apre le marcature. Nel secondo tempo raddoppia Joao Pedro su calcio di rigore. Nel finale un altro rigore, di Morris, riapre la gara, ma non porta a nulla, visto che poco dopo gli risponde Adingra. Nel recupero arrivala rete del giovane Ferguson: 4-1 il risultato finale. Vittoria per 0-1 sia per ilin casa dell’Everton, gol di Reid, che ilin casa dello Sheffield United, gol di Reid. Unico pareggio è quello tra Bournemouth e West Ham: reti di Bowen e Solanke, 1-1 il risultato finale. SportFace.

LONDRA - L'Arsenal copia il City . Vincono anche i Gunners all'esordio della2023 - 2024 battendo in casa il Nottingham Forest con un 2 - 1 più sofferto del previsto. Ma Arteta ricalca anche gli ultimi schemi del suo maestro, ossia quel 3 - 2 - 4 - 1 ...Commenta per primo Willy Gnonto vuole l'Everton . Secondo quanto riportato da Sportitalia , l'attaccante italiano del Leeds spinge per il trasferimento, anche alla luce della retrocessione in ...Buona la prima per l'Arsenal, che risponde al Manchester City (vincitore ieri sul Burnley) e supera 2 - 1 in casa il Nottingham Forest con qualche brivido nel finale. Sblocca Nketiah al 26 , sei ...

Comincia al meglio la Premier League dell'Arsenal: battuto il Forest, risposta a Guardiola TUTTO mercato WEB

Chelsea-Liverpool è una partita valida per la prima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.