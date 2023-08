Premier League 2023 2024 | in ritardo il fischio d’inizio di Arsenal-Nottingham | tutti gli aggiornamenti

(Di sabato 12 agosto 2023) Partirà con un leggeroladell’, che all’Emirates Stadium affronta il. Il calcio, originariamente previsto per le 13:30, secondo quanto annunciato nella casa dei Gunners, è stato posticipato per ora alle ore 14:00 per far affluire il pubblico allo stadio. Seguiranno altri. SportFace.

LONDRA (INGHILTERRA) - Slitta a sorpresa il debutto in campionato dell' Arsenal di Arteta , che avrebbe dovuto sfidare il Notthingham Forest alle 13:30. La partita è stata posticipata di mezz'ora (...Il Luton Town FC, squadra dell'omonima cittadina inglese con 225mila abitanti, è stato promosso per la prima volta in, scatenando l'entusiasmo dei sostenitori. Uno stadio letteralmente incastrato tra le case e una società con un bilancio irrisorio rispetto a Chelsea e Manchester City, ora la ...... contro il Burnley , e in attesa delle gare di domani, con il big match Chelsea - Liverpool, oggi in scena altre sei partite della, valide per la prima giornata: il campionato inglese ...

Zaniolo in Premier League, arriva la conferma dall'Aston Villa: "Lo vogliamo". Lontana la Juve Calciomercato.com

Arsenal-Nottingham Forest, match di Premier League inizialmente previsto per le 13.30, inizierà con mezzora di ritardo a causa di alcuni problemi ai ...Il Luton Town FC, squadra dell'omonima cittadina inglese con 225mila abitanti, è stato promosso per la prima volta in Premier League, scatenando l'entusiasmo dei sostenitori. Uno stadio letteralmente ...