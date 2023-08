Premier | l'Arsenal risponde al City | vince De Zerbi LIVE | Tonali subito in gol!

L'risponde subito al Manchester City, vittorioso ieri 3 - 0 in casa del Burnley nel match d'apertura dellaLeague 2023/24, superando 2 - 1 il Nottingham Forest all'Emirates Stadium. La ...LONDRA - L'copia il City . Vincono anche i Gunners all'esordio dellaLeague 2023 - 2024 battendo in casa il Nottingham Forest con un 2 - 1 più sofferto del previsto. Ma Arteta ricalca anche gli ...Buona la prima per l', che risponde al Manchester City (vincitore ieri sul Burnley) e supera 2 - 1 in casa il Nottingham Forest con qualche brivido nel finale. Sblocca Nketiah al 26 , sei minuti dopo Saka con un ...

L'Arsenal parte bene e batte il Forest, ma è in ansia per l'infortunio di Timber La Gazzetta dello Sport

L'Arsenal risponde subito al Manchester City, vittorioso ieri 3-0 in casa del Burnley nel match d'apertura della Premier League 2023/24, superando 2-1 il Nottingham Forest all'Emirates Stadium. (ANSA) ...Rischia di complicarsi per l'Inter l'idea Tomiyasu: il giapponese potrebbe rimanere all'Arsenal, visto che Timber rischia un lungo stop per infortunio ...