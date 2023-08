Pozzuoli | diffida del sindaco ai titolari dei lidi

(Di sabato 12 agosto 2023) Ogni anno, durante l’estate, si assiste alla solita prepotenza deidi stabilimenti balneari che vietano all’utenza l’introduzione di cibi e bevande sulle spiagge. Addirittura si espongono cartelli all’esterno della struttura, in barba ad ogni principio di equità e rispetto della legge. Ecco di seguito lache ildi, Gigi Manzoni, ha Il Blog di Giò.

POZZUOLI/ Cibi e bevande possono essere introdotti nei lidi: il ... Cronaca Flegrea

Il deputato Antonio Caso ed il M5S Pozzuoli hanno scritto al Sindaco di Pozzuoli per chiedere un intervento urgente contro quei gestori dei lidi balneari ...POZZUOLI – Dopo i fatti accaduti l’altro giorno all’ingresso del Lido Napoli di Lucrino, dove un padre con i propri figli si è visto negare l’ingresso all’arenile in quanto era in possesso di una bors ...