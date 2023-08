Positivo a cocaina | metadone | oppiacei e cannabinoidi causa un incidente mortale | arrestato

(Di sabato 12 agosto 2023) È statoe portato in carcere perché risultatoagli stupefacenti l’uomo che ieri pomeriggio era al volante di un Fiorino che si è scontrato frontalmente contro una moto a Caino, nel Bresciano. Nello schianto è morto il motociclista di trent'anni. L'automobilista, 48 anni compiuti ad aprile, è risultato. Il pm di turno ha...

Nello schianto è morto il motociclista di trent'anni. Il pm di turno ha chiesto la convalida dell’arresto.L'uomo è risultato positivo a metadone, cocaina, oppiaci e cannabinoidi. Il pm ha chiesto la convalida dell’arresto. Nello schainto avvenuto venerdì pomeriggio è morto il 30enne Marco Pancaldi, di Mon ...