Ponza | noleggiava abusivamente lettini in un’area a rischio frana

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 12 agosto 2023)– Sta per prendere avvio il weekend che preannuncia la festività di Ferragosto che con molta probabilità, anche in ragione di previsioni meteo-marine particolarmente favorevoli, segnerà il periodo di massima affluenza turistica nell’arcipelago ponzese dell’estate 2023. A fronte di un auspicato incremento delle attività diportistiche e balneari, dallo scorso 6 agosto l’Ufficio Circondariale Marittimo diha ulteriormente intensificato la connessa attività di controllo a garanzia della sicurezza della navigazione, specialmente in prossimità di specchi acquei o spiagge interdette ovvero soggetti ad intenso traffico. Nella mattina del 10 agosto, nell’ambito di una task force composta altresì da un’aliquota di personale appartenente alla Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri ed all’Ufficio Demanio del Comune di, a ...