Ponte Morandi | la vedova di una vittima | Dopo cinque anni dal crollo ancora senza giustizia

(Di sabato 12 agosto 2023) «sono un tempo molto lungo» ma «tutto èfermo». Non «c'è», non «c'è una legge a tutela dei cittadini». In una lettera aperta Giovanna Donato , l’ex moglie di Andrea Cerulli , portuale di 47, una delle 43 vittime deldel(14 agosto 2018), ricorda ipassati vicino al figlio Cesare che a 9perse il papà. E constata,...

Genova - Domani, domenica 13 agosto, a partire dalle 21, al Teatro Carlo Felice di Genova si terrà il concerto in memoria delle vittime del crollo del, 'Don't forget to fly' (Non dimentichiamoci di volare), del maestro Remo Anzovino, organizzato dal Comitato Parenti delle vittime, con il Comune di Genova. Saranno presenti il sindaco ...Genova sta per ricordare la tragedia del crollo delche ha causato 43 morti e danni per miliardi di euro e non c'è ancora Giustizia e non c'è il memoriale promesso. Giovanna Donato, moglie di Andrea Cerulli, una delle vittime del 14 ...E' l'amaro sfogo di Giovanna Donato, ex moglie di Andrea Cerulli, portuale di 47 anni anni, una delle 43 vittime del crollo del, collassato il 14 agosto 2018. In una lettera aperta la ...

Sull’idea di Marco Bucci commissario della Diga foranea, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si sbilancia: “Ha dimostrato di essere il miglior ...Giovanna Donato, vedova di Andrea Cerulli, una delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi, ha scritto una lettera aperta.