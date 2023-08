Polstrada | ”Traffico conferma bollino nero | atteso leggero miglioramento nel pomeriggio”

(Di sabato 12 agosto 2023) ”ta la mattinata dasulle autostrade italiane. Dopo pranzo, nel, dovrebbe esserci un, condizioni die incidenti permettendo. Sia per ilche per domani è previsto ilrosso”. Lo spiega all’Adnkronos il commissario capo Emanuele Garofano, funzionario della polizia stradale, facendo il punto sulla situazione della circolazione in questa giornata di esodo. ”Il flusso delle auto, come ci si aspettava essendo una mattinata da, è ingente – spiega – soprattutto in uscita dai maggiori centri abitati e anche verso le località balneari. Registriamo rallentamenti e code a tratti in A22 sia verso l’Austria che verso il ...

Autostrade per l'Italia - Prosegue oggi l'iniziativa per sensibilizzare gli utenti sulla sicurezza stradale , assistenza sanitaria in collaborazione con Anpas e informazioni sulnelle principali aree di servizio della rete. In Toscana arriva l'iniziativa di Autostrade per l'Italia e Polizia di Stato per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale e ...Come di consueto laraccomanda di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e ... in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, dele del ...paralizzato . Testimone: "Strada pericolosissima" . Ci sarebbero anche feriti gravi. Sul luogo del drammatico incidente sono giunte alcune pattuglie di carabinieri e. Il bilancio ...

''Confermata la mattinata da bollino nero sulle autostrade italiane. Dopo pranzo, nel pomeriggio, dovrebbe esserci un leggero miglioramento, ...A causa degli incidenti, la coda in direzione Trieste ha raggiunto i 10 chilometri, poi smaltiti durante la mattinata, con il traffico che tuttavia è rimasto sostenuto con punte che hanno sfiorato i 5 ...