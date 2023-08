Polonia | trovati resti di bambino “vampiro” sepolto

Leggi su zon

(Di sabato 12 agosto 2023) Scavando nel passato, si ritrovano particolarità interessanti e davvero “curiose“. In, in un cimitero del XVII secolo, sono statidi una faccia in giù e bloccato al suolo con una sorta di lucchetto. Secondo gli studiosi che l’hanno scoperto, questo metodo di sepoltura aveva una ragione ben precisa. Infatti, ilvenivaper impedire che si potesse risvegliare dalla tomba e potesse tornare nel mondo dei vivi per perseguitarli. All’epoca, soprattutto nei Paesi dell’Est, erano diffuse le credenze su vampiri e zombie in grado di risvegliarsi per seminare il panico nei villaggi. Il, secondo quanto scoperto dagli archeologi, aveva un’età stimata tra i cinque e i sette anni. Stando a quanto ...