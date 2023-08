Più di 2 300 pazienti ucraini sono già stati evacuati in ospedali europe

(Di sabato 12 agosto 2023) Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, l’UE ha coordinato l’evacuazione medica di oltre 2.300versoi. Iaffetti da ferite di guerra o da gravi condizioni mediche che attualmente non posessere curate in Ucrainatrasferiti indi 21 Paesii nell’ambito di un programma avviato nel marzo 2022. Il

Il risultato di tutto ciò sarà un costo del debito semprealto e la necessità di collocare ... Nel 2017 sono stati circamiliardi. Nel corso dell'ultima legislatura, caratterizzata da bassissima ...... già attivi, che in queste condizioni non sonoin grado di proseguire'. La Regione Lazio: '... 'di cui oltrei medici che andranno a potenziare i reparti degli ospedali nei prossimi mesi, ...... "Se è la tua guida che vi ha detto che vi farà lasciare il Niger per Tebessa non viaggiarecon ... distante meno dichilometri, da dove prenderanno il mare mettendosi nelle mani di altri ...