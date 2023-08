Pier Silvio Berlusconi è tentato dalla discesa in campo Marina frena | Travaglio va già all’attacco

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 12 agosto 2023) Tutto è partito da un sondaggio estivo: il 68 per cento degli elettori di Forza Italia vorrebbe come leader. Il secondogenito del Cavaliere, 54 anni, gode di un apprezzamento alto e trasversale ed è quindi, nell’immaginario collettivo, l’ideale erede politico del padre. L’ultimo test in occasione di una partita del Milan, doveha ricevuto un’attenzione fuori dal comune e ha acceso la fantasia di osservatori eani più convinti. Quanto c’è di plausibile in questa nuovain? «è — a detta di tutti — davvero», conferma Paola Di Caro del Corriere della Sera. «Affascinato, sembra, sia ...