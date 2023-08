Pier Silvio Berlusconi e quel buco al centro che nessuno occupa

(Di sabato 12 agosto 2023) Nella politica italiana c'è unalma chiunque prova arlo ci casca dentro e sparisce. Renzi e Calenda hanno fondato l'alleanza (elettorale) dei moderati, né con ildestra né con il Pd, mancolo di Letta. Idem li disdegnano in quanto traditori, azzurri e aspiranti conservatori ne diffidano parecchio, eppure manco loro riescono a costruire una leadership centrista. I due non riescono a separarsi, perché ciascuno vorrebbe che fosse l'altro a lasciare il gruppo parlamentare e le relative prebende, peròha la forza di farlo. Nei corridoi dei palazzi e nel cuore degli elettori però la coppia è già divisa: per quante arie di competenza ed equidistanza si dia, Calenda casca sempre a sinistra, perché a Roma o sei di destra o lì stai elo ...

Il Grande Fratello sta per tornare. Secondo la svolta apparentemente radicale diBerlusconi, la linea editoriale darà una virata brusca, ridimensionando il trash e puntando su conduzioni più equilibrate e meno sensazionalistiche. Come per altri programmi della stagione ...Tuttavia, secondo il volere dell'amministratore delegato MediasetBerlusconi, mancherà quella che da molti è stata definita la vena 'trash'. Sebbene gli autori siano al lavoro per la ...Almeno sulla carta e negli intenti diBerlusconi. Attualmente sono già in rotazione i primi due video promo del Grande Fratello 2023, che non sarà né Vip né completamente Nip: 'L'...

E se Pier Silvio Berlusconi accettasse davvero l’eredità politica del padre Un indizio c’è: la visibilità che le reti Mediaset hanno dato al sondaggio Winpoll che vede il 66 per cento degli elettori ...Il Grande Fratello sta per tornare. Secondo la svolta apparentemente radicale di Pier Silvio Berlusconi, la linea editoriale darà una virata ...