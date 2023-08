Petitto | i numeri non mentono | al contrario sconfessano De Luca

(Di sabato 12 agosto 2023) " La Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni approvata dalla Corte dei Conti, per la Campania non fa altro che confermare quanto denuncio da tempo: sprofondiamo sempre più giù fino ad ...

“La Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni approvata dalla Corte dei Conti, per la Campania non fa altro che confermare quanto denuncio da tempo: sprofondiamo sempre più giù fino ad essere ...Regioni virtuose Sì, no, forse. Di fatto, dopo i dati della Corte dei Conti emersi dalla relazione sulla gestione finanziaria il dibattito torna ad inasprirsi. Chi non sposa la tesi del virtuosismo, ...