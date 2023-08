Perla e Igor | è già finita dopo Temptation Island? Impazzano le voci

Leggi su 361magazine

(Di sabato 12 agosto 2023) Si è già conclusa la storia tra? Esplose leNeanche il tempo di mandare in vacanzache già si rincorrono lesulle coppie che hanno popolato la trasmissione Mediaset nelle scorse settimane. La storia die Mirko è stata una di quelle in grado di attirare grande interesse tra i milioni di telespettatori che hanno mostrato curiosità verso i due ragazzi che hanno deciso di uscire separati dal programma.la fine della relazione con lo storico fidanzato, ha deciso di consolarsi tra le braccia del tentatore, ma nelle ultime ore sono arrivati degli aggiornamenti che non sembrano indurre ...