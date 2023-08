Perla e Igor dopo Temptation Island | già finita la loro frequentazione?

Leggi su blogtivvu

Come procede traVatiero eZeetti? Secondo qualcuno sarebbe giàtra, per altri lanon sarebbe mai realmente iniziata. Mentre l'ex di, Mirko, si dice innamoratissimo della sua ex tentatrice Greta con la quale ha lasciato il villaggio di, la sua ex avrebbe invece...