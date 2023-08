Perché il buio è «pesto»? Risponde la Crusca

Leggi su linkiesta

(Di sabato 12 agosto 2023) Tratto dall’Accademia dellaL’espressione, che usiamo quotidianamente senza tanto interrogarci sulla sua origine, ha suscitato la curiosità di alcuni lettori, che chiedono lumi sulla sua etimologia e sul suo significato preciso. Risposta Effettivamente l’aggettivoin questa espressione polirematica non appare del tutto trasparente, né i vocabolari aiutano a capire meglio questo accoppiamento, limitandosi in genere a registrare l’espressione, figurata, sotto il lemmasost. m., o sotto il lemmaagg. vale pestato, come part. pass. del verbo pestare.attribuito alsignifica ‘fittissimo’, ‘impenetrabile’, ‘totale’, ‘senza la minima luce’. Potremmo in certo modo avvicinarlo anche a ...