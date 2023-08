Per la Treccani compositrice” è una macchina | ma per fortuna la realtà è più moderna del vocabolario Come dimostra la storia di Silvia Colasanti | prima donna cui il Teatro alla Scala abbia commissionato un' opera E su Anna Achmatova!

Leggi su iodonna

(Di sabato 12 agosto 2023) Mancano le parole per dirlo. “” – secondo la– è «nella tecnica tipografica, lacon la quale si compongono i testi occorrenti per preparare le forme di stampa». Ma la lacuna è soltanto nel lessico: le compositrici ci sono, ec, sia in Italia (una di loro, Lucia Ronchetti, dirige il settore Musica della Biennale di Venezia) sia all’estero (vedi in fondo a questo articolo), mentre la letteratura sul tema si arricchisce sempre più grazie a saggiquelli della collana Voci di musiciste (edita da SEdM). ...