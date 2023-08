Pearl accusata di blackface | cancella le foto e chiede scusa ma il web non dimentica

Leggi su biccy

(Di sabato 12 agosto 2023) Il fenomenoin Italia non è molto sentito, nonostante questo da un paio d’anni pure Tale & Quale Show ha deciso di evitare di farlo onde evitare polemiche e rivolte social. “Sono tutto tranne che razzista” – le parole di Carlo Conti prima del cambio di regolamento – “Sto alle regole di un format. Grazie, andate a combattere il razzismo da altre parti. Dare del razzista pubblicamente a una persona è un’offesa gravissima e forse anche perseguibile! Se solo voi foste a conoscenza della mia vita privata vi rimangereste indubbiamente queste parole! Magari fossi nata Beyoncé o Aretha magari!”. Per “aggirare” il problema, da un paio di edizioni gli autori di Tale & Quale Show arruolano nel cast una persona afrodiscendente e a lei affibbiano tutte le imitazioni di artisti neri. Una mossa dichiaratamente pensata per evitare polemiche ...