Patente 2023 | che dramma | adesso son dolori per tutti

(Di sabato 12 agosto 2023) Rivoluzione dal Governo. Arrivano le nuove regole per ladi guida B: più formazione e pene severe per chi compie infrazioni. Per conseguire ladi guida di tipo B, che consente di guidare buona parte degli autoveicoli in circolazione, sono necessari alcuni requisiti. Il primo è quello del compimento del 18esimo anno d’età a cui segue una preparazione per due esami. Il primo è quello teorico, che comprende le basi di segnaletica stradale, di comportamento al comando del volante, procedure in caso di emergenze e una piccola parte normativa. A seguire è presente l’esame pratico, che di solito è preceduto da una formazione presso un istruttore, dove avviene la messa in pratica di ciò che è stato appreso durate i corsi. Con l’avvento del nuovo Governo, però, sono stati formulati diversi cambiamenti e, questi, risultano essere molto più ...