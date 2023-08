Troppo spesso, infatti, i prodotti una volta acquistati non vengono aggiornati condi. Nonostante tutto, i maggiori rischi legati ai malware, nel 2023, sono ancora collegati ai ...... se non addirittura superiori a quelli dei flagship convenzionali Inoltre, pare che Big G chiederà che tutti gli smartphone pieghevoli ricevano almeno due major update di Android edi...Prima di farlo, comunque, vi consigliamo di leggere attentamente le note di rilascio della, ... Infine, è stato confermato che Microsoft ha implementato nuove feature diper rendere la ...

Patch di sicurezza di Agosto 2023 in distribuzione per altri smartphone Samsung TuttoAndroid.net

Il malware Gafgyt sfrutta una vulnerabilità individuata 5 anni fa per diffondersi su alcuni modelli di router Zyxel.Patch kernel per tutte le versioni di Windows lasciata in sospeso da circa due mesi è stata abilitata con gli aggiornamenti di agosto 2023.