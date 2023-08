Pat Cash | «Boris Becker era assurdo! Potevo giocare alla perfezione ma perdere comunque»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 agosto 2023) Repubblica intervista una leggenda del tennis, l’australiano Pat. All’interno del circuito lo chiamavano il pirata, un po’ per la bandano un po’ per il suo atteggiamento brusco. Lui assicura di non esser un badboy, anzi se è apparso un po’ sopra le righe è solo perché in testa aveva solo la vittoria. Ha vinto Wimbledon nel 1987: «A Wimbledon lo stress è enorme, prima, durante e dopo. Poi pian piano svanisce ma tutti ti dicono e pensano che puoi e devi vincere. E anche tu lo sai. Succede che data l’idea di poter vincere, tutti i colleghi te lo dicono prima diqualsiasi match, specie i più importanti. E la cosa disturba, infastidisce, stressa». L’opinione sugli italiani Sinner e Berrettini: «Sinner se mantiene la forma e migliora fisicamente gambe e braccia, può puntaretop 3. Può anche giocarsela con Alcaraz. Nel giro ...