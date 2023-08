(Di sabato 12 agosto 2023) In un ordinario pomeriggiono, l’atmosfera presso laè stata scossa da unrme bomba che ha richiesto l’intervento immediato delle forze di sicurezza. La maestosa struttura, punto di riferimento indiscusso della città, ha improvvisamente cessato le sue attività quotidiane per rispondere a questo inatteso evento. Non appena l’rme è scattato, la polizia e gli specialisti di artificieri sono stati mobilitati, convergendo rapidamente sul luogo. La loro presenza, marcata e risoluta, ha sottolineato la gravità della situazione, seppur controllata. Fonti interneSETE, l’ente che supervisiona la gestione del monumento, hanno rilasciato una breve dichiarazione: “L’intervento delle forze dell’ordine e degli artificieri è protocollo standard in simili ...

A Parigi i tre piani della Torre Eiffel e il piazzale antistante sono stati evacuati per tre ore a causa di un allarme bomba A Parigi i tre piani della Torre Eiffel e il piazzale antistante sono stati ...L'allerta è scattata dopo mezzogiorno. Tutti via, vuoto anche il piazzale. La portavoce: "È la normale procedura in questi casi" ...