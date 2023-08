Parigi | riapre la Tour Eiffel dopo l’allarme bomba | finita la perlustrazione degli artificieri

(Di sabato 12 agosto 2023) Ha riaperto3 ore la, che era stata evacuata e chiusa dalle autorità per un allarme. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, era arrivata una squadra diche ha perlustrato tutto il monumento. La notizia era stata confermata da Sete, la società che gestisce il celebre monumento della capitale francese. I visitatori presenti sui tre piani della Dama di ferro, all’interno del ristorante e nel piazzale, erano stati allontanati verso mezzogiorno di oggi, sabato 12 agosto. «È una procedura abituale in una situazione come questa, che è comunque rara», ha detto un portavoce di Sete, citato da Afp. L’ultimo allarme, innescato da una chiamata anonima di qualcuno che ha gridato «Allahu akhbar», risale al settembre 2020. Leggi anche: Pisa, ...

Ha riaperto dopo 3 ore la Tour Eiffel, che era stata evacuata e chiusa dalle autorità per un allarme bomba. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, era arrivata una squadra di artificieri che ha ...Fuori dalla capitale basta immergersi nella natura e sila caccia ai castelli: da quello sul ... Gemellata con Bologna e Napoli, Lipsia che Goethe definì la piccola, vide nascere Wagner e ...Il Campus Psgle porte oggi: tornano ai reduci dalla tournée asiatica, ma anche quei giocatori messi in disparte e per i quali il club sta cercando una nuova destinazione, i famosi 'lofteurs'. Tra ...

Parigi, riapre la Tour Eiffel dopo l'allarme bomba: finita la ... Open

«È una procedura abituale in una situazione come questa, che è comunque rara», ha detto un portavoce di Sete, la società che gestisce il monumento della capitale francese La Tour Eiffel di Parigi è ...L'evacuazione è stata ordinata alle 12:15. La polizia: "La perlustrazione degli artificieri è una procedura abituale in questo tipo di situazione".