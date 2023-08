Paraciclismo | Andrea Tarlao è bronzo mondiale nella handbike

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 12 agosto 2023) Glasgow – Ancora una medaglia per ilitaliano ai Mondiali di Glasgow. A conquistarla è, che si mette al collo ilalle spalle del britannico Bjergfelt e dell’ucraino Dementyev. L’azzurro è protagonista di una grande prova, in fuga dal primo giro assieme al britannico William Bjergfelt e l’ucraino Yehor Dementyev, che salgono rispettivamente sul primo e sul secondo gradino del podio. Anche in questo caso, come in quello dell’oro di Testa (leggi qui), la medaglia arriva in una delle categorie più difficili, per numero e qualità dei partenti.si conferma quindi uno dei protagonisti della spedizione azzurra. Dopo un torneo su pista in cui ha raccolto diversi piazzamenti adesso sale sul podio nelle prove in linea, trovando quella determinazione ...